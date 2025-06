Arezzo Villa Severi | capitale mondiale della sedia sfranta

Arezzo, Villa Severi: capitale mondiale della sedia sfranta, dove l’arte contemporanea diventa un caso da manuale. Tra capolavori di Amalia Ciardi Dupré e installazioni che sfidano le convenzioni, questa villa si trasforma in un palcoscenico di creatività irriverente. Quando l’arte la fa il primo bischero che passa, il risultato è uno spettacolo unico – una vera e propria festa per gli occhi e per l’anima. Ma cosa ci aspetta ora? Restate sintonizzati, perché a Villa Severi l’arte non si ferma mai.

Quando l’arte contemporanea la fa il primo bischero che passa. e nessuno la leva più! Edizione a bestemmia trattenuta Oh bella madonna, che novità a Villa?Severi! Pare che la celeberrima scultrice Amalia Ciardi Dupré – lei sì, un’artista con la “A” maiuscola che ha piazzato lì capolavori come la Grande Madre – abbia adesso un’inaspettata “collega”: La Sedia Sfasciata sopra il Pozzo. Da due mesi ( e spiccioli ) campeggia lassù ‘sto catafalco scassato, nobilmente adagiato come se fosse l’ultimo urlo dell’arte concettuale. Peccato che l’autore non sia un genio fiorentino del ’34, ma il solito incivile che ha pensato bene di svuotare casa propria nel parco pubblico: un Leonardo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, Villa Severi: capitale mondiale della “sedia sfranta”

