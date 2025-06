Arezzo terra di motori e mutui | fateci il pieno di rate!

Arezzo si conferma protagonista indiscusso del panorama economico toscano nel 2024, tra motori scoppiettanti e mutui da sogno. La città corre veloce, tra auto nuove e prestiti alle stelle, facendo segnare un +14,2% nelle vendite di vetture. È il miracolo aretino: un mix di passione, pragmatismo e voglia di spingere sull’acceleratore. Ma cosa ci attende nel prossimo futuro?

Il miracolo economico aretino del 2024: mentre il resto della Toscana stringe la cinghia, ad Arezzo si allaccia la cintura. quella dell’auto nuova fiammante, magari col sedile in pelle umana e il cruscotto che fa anche il caffè. Secondo l’ Osservatorio Findomestic (che ogni anno ci osserva mentre spendiamo come se ci fosse il Black Friday permanente), Arezzo guida – in tutti i sensi – la classifica toscana per vendite di auto nuove: +14,2%. Praticamente ogni aretino si è comprato un’auto nuova, e qualcuno pure due, ché si sa, una serve per andare al lavoro e l’altra per farsi vedere mentre non si lavora. 🔗 Leggi su Lortica.it