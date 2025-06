Arezzo | al via il ritiro a Storo Bucchi prepara la squadra per la Serie B

Arezzo si prepara a vivere un’estate intensa con il ritiro a Storo, sotto la guida di Bucchi. A pochi giorni dalla partenza, il team lavora sodo per affinare i dettagli e affrontare al meglio la sfida della Serie B. Dal 13 al 26 luglio, gli amaranto si immergeranno nella tranquilla Valle del Chiese, pronti a plasmare una squadra determinata a spiccare tra le protagoniste della nuova stagione, con l’obiettivo di riportare il cavallino tra le…

Un mese alla partenza per il ritiro. Il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione è già cominciato. Domenica 13 luglio gli amaranto saliranno sul pullman con destinazione Storo, la località in provincia di Trento che ospiterà l’Arezzo fino al 26 luglio. Li, nella Valle del Chiese, alle pendici delle Dolomiti, Bucchi dovrà plasmare il gruppo in vista del prossimo campionato che nelle intenzioni dovrà vedere il cavallino tra le contendenti alla serie B. Per quella data Cutolo conta di consegnare all’allenatore buona parte della rosa che dovrà affrontare il torneo. Dalla prossima settimana è probabile che si entri nel vivo delle trattative abbozzate e impostate nell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo: al via il ritiro a Storo, Bucchi prepara la squadra per la Serie B

