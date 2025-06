Arese mancano i fondi per la chiesa appello del parroco alla comunità

A Arese, la comunità si trova di fronte a una sfida: i fondi per la manutenzione della chiesa sono insufficienti. Le strutture parrocchiali, fondamentali per il nostro vivere quotidiano, richiedono interventi urgenti per mantenere funzionalità e sicurezza. Il parroco lancia un accorato appello: è il momento di unirsi e contribuire, affinché la nostra chiesa possa continuare a essere un punto di riferimento vivo e vitale per tutti noi.

. La chiesa ha bisogno di lavori di manutenzione Le strutture parrocchiali hanno ormai una certa età e hanno bisogno di interventi manutentivi per ritrovare funzionalità ed efficienza. Ma per far fronte ai lavori occorrono risorse che non ci sono. Il parroco non è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

