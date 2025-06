Arcore un contratto d’affitto per Marta Fascina | la posizione dell’ultima compagna del Cav va regolarizzata

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il panorama immobiliare legato alle sue proprietà si fa più complesso e strategico. Tra le questioni aperte, spicca la regolarizzazione della posizione di Marta Fascina ad Arcore e il possibile affitto di Villa San Martino. Sono operazioni che richiedono attenzione e precisione, poiché l’equilibrio tra eredi e società coinvolte potrebbe svelare nuovi scenari per il futuro delle residenze berlusconiane.

Vendere Villa Certosa e “regolarizzare” la posizione di Marta Fascina ad Arcore. Sono i due fronti immobiliari su cui, a due anni dalla morte di Silvio Berlusconi, eredi e società coinvolte stanno cercando di mettere ordine. Marta Fascina verso un contratto d’affitto per Arcore. Secondo alcune indiscrezioni riferite dal Corriere della Sera, quella di Villa San Martino ad Arcore sarebbe la questione considerata più urgente, con interlocuzioni in corso tra l’ultima compagna del Cav e gli avvocati di Fininvest. Alla base della trattativa non ci sarebbero frizioni, ma l’esigenza di «dare una cornice meno ambigua e più formale al rapporto» tra Fascina e la proprietà, sia per il recente trasferimento alla Fininvest Real Estate degli immobili della famiglia Berlusconi, che prima facevano capo all’Immobiliare Idra, sia per lo status di parlamentare di Fascina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it