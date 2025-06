Apu di piazza Duomo dal 23 giugno senza il pass iniziano le multe

Da domenica 23 giugno, piazza Duomo si trasforma: le telecamere dell’APU entreranno a pieno regime, monitorando ogni accesso senza più tollerare infrazioni. Dopo settimane di sperimentazione senza sanzioni, da quel momento in poi, veicoli senza pass correttamente esposto saranno soggetti a multe salate. È il momento di rispettare le regole e godersi la bellezza di questa straordinaria location in modo responsabile.

Entreranno in funzione a pieno regime alle 0.00 di lunedì 23 giugno, dopo cinque settimane di attivazione sperimentale senza sanzioni, le telecamere che monitorano l’accesso all’Area Pedonale Urbana (APU) di piazza Duomo: dalla mezzanotte tra domenica 22 e lunedì 23, pertanto, i veicoli non. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Apu di piazza Duomo, dal 23 giugno senza il pass iniziano le multe

In questa notizia si parla di: piazza - duomo - giugno - pass

"Note di Luce": piazza Duomo si "accende" al ritmo di jazz, swing, blues e musica d’autore - Piazza Duomo si prepara a trasformarsi in un palcoscenico vibrante con "Note di Luce", il nuovo festival musicale presentato oggi a Piacenza.

Ci vediamo alla Mondadori di Duomo Milano sabato? Firmacopie per chiunque sia in possesso del libro, in più, se lo comprate in libreria duomo da mondadori questi giorni prima del 7 giugno, avrete l'accessorio prioritario al firmacopie. Ci vediamo sabato di p Vai su Facebook

Apu di piazza Duomo, dal 23 giugno senza il pass iniziano le multe; Concerto per Milano: Filarmonica della Scala in piazza Duomo; Civita Castellana accoglie la Fiaccola della Pace: pellegrinaggio verso Loreto.

Crollo degli accessi “abusivi” con l’area pedonale in piazza Duomo. Multe dal 23 - Area pedonale urbana di piazza Duomo, prorogato di una settimana l’inizio delle sanzioni per i mezzi non autorizzati. Scrive piacenzasera.it

Via le auto da Piazza Duomo, da lunedì telecamere in funzione. Ma le multe scattano a metà giugno - e verrà data attuazione anche alla divisione dei pass APU tra la zona di piazza Cavalli e quella di piazza Duomo: la linea di confine, quasi certamente, sarà la ... Secondo piacenzasera.it

Green pass, in piazza Duomo a Milano sfilano in centinaia per dire «No» - Al grido di "libertà, libertà" è iniziata in piazza Fontana a Milano la manifestazione promossa dai 'No Green pass'. video.corriere.it scrive