Apre il villaggio Warner I giochi coi Looney Tunes Poi in volo come Superman

Dopo il grande successo della precedente edizione, Warner Bros Discovery torna a Viareggio con un'esperienza ancora più straordinaria. Dal villaggio dei Looney Tunes, con i loro giochi irresistibili, alle avventure in volo come Superman, il "Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia" promette divertimento senza confini per tutta la famiglia. Un viaggio immersivo tra spettacoli, incontri e sorprese che renderà indimenticabile questa festa di intrattenimento. Non perdere l'occasione di vivere il mondo Warner come mai prima d'ora!

Parte dal Belvedere delle Maschere il viaggio nella Penisola di " Warner Bros. Discovery Celebration Tour Italia ", che, oggi e domani, porta nel cuore di Viareggio intrattenimento, giochi e spettacolo, con esperienze esclusive dedicate ai franchise più iconici di Warner Bros Discovery. Le attività includeranno allestimenti di aree a tema, oltre a un palco centrale animato giorno e sera. "Dopo il successo della precedente edizione – dichiara l'assessore al turismo, Alessandro Meciani –, Viareggio si riconferma come una delle tappe più amate del tour, pronta ad accogliere fan di tutte le età con esperienze uniche".

