Apre al pubblico Casa Pertini Voltolina a Fontana di Trevi

Una nuova tappa nella storia di Roma: Casa Pertini Voltolina apre le sue porte al pubblico, trasformandosi in un simbolo vivo di memoria, cultura e identità repubblicana. Un’occasione speciale che invita cittadini e visitatori a riscoprire il patrimonio simbolico di inestimabile valore. Con entusiasmo, la consigliera Antonella Melito sottolinea quanto questa riapertura rappresenti un passo importante verso la valorizzazione della nostra storia condivisa, un invito a custodire e tramandare i valori fondamentali della Repubblica Italiana.

AGI - “Casa Pertini Voltolina riapre finalmente le sue porte, diventando luogo pubblico di memoria, cultura e identità repubblicana. È con grande orgoglio che accolgo l'inaugurazione del 3 luglio, frutto anche della mozione che ho presentato in Aula Giulio Cesare per valorizzare e restituire ai cittadini un patrimonio simbolico di inestimabile valore”, dichiara la consigliera capitolina del Pd Antonella Melito, promotrice della mozione per la rigenerazione e l'apertura al pubblico della storica residenza romana del Presidente Sandro Pertini e della moglie Carla Voltolina, situata in cima a Palazzo Castellani, in Piazza della Fontana di Trevi 86. 🔗 Leggi su Agi.it