Appuntamenti del weekend | Festa dello sport e Veglie in mood

Questo weekend, Veglie si trasforma in un vivace palcoscenico dedicato alla Festa dello Sport e alle Veglie in Mood. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di aggregazione, benessere e divertimento, tra eventi sportivi, incontri culturali e socialità . Alle 18, l’area mercatale in via Madonna dei Greci si anima con l’inaugurazione ufficiale: preparatevi a scoprire un weekend all’insegna di energia, confronto e divertimento condiviso. Non mancate!

VEGLIE - Il 14 giugno prossimo Veglie sarĂ palcoscenico naturale di una serie di eventi e momenti di incontro e confronto dedicati allo sport e ad uno stile di vita sano, ma anche al divertimento e alla socialitĂ . Si parte 18 nell’area mercatale, in via Madonna dei Greci, con l’inaugurazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Appuntamenti del weekend: Festa dello sport e Veglie in mood

In questa notizia si parla di: veglie - sport - appuntamenti - festa

Sabato 14 giugno è in programma a Veglie la Festa dello Sport con circa 300 atleti partecipanti e tante discipline sportive che si esibiranno. La serata proseguirà con l'intrattenimento di "Veglie in Mood". Info dettagliate all'interno. Vai su Facebook

Appuntamenti del weekend: Festa dello sport e Veglie in mood; Festa Patronale in onore di SAN GIOVANNI BATTISTA dal 23 al 25 Giugno a Veglie; Riti, luminarie, spettacoli: Veglie in festa per san Giovanni Battista.

Appuntamenti del weekend: Festa dello sport e Veglie in mood - Il 14 giugno prossimo Veglie sarà palcoscenico naturale di una serie di eventi e momenti di incontro e confronto dedicati allo sport e ad uno stile di vita sano, ma anche al divertimento e ... Da lecceprima.it

Veglie in Mood: Festa dello sport, un sabato di eventi - Il 14 giugno prossimo Veglie sarà palcoscenico naturale di una serie di eventi e momenti di incontro e confronto dedicati allo sport e ad uno ... Scrive corrieresalentino.it

Riti, luminarie, spettacoli: Veglie in festa per san Giovanni Battista - Questa mattina, nella sede della Provincia di Lecce, la conferenza di presentazione dell’edizione in arrivo con il p ... Da lecceprima.it