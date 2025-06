Apple c’è l’annuncio | ecco quando Siri diventerà a tutti gli effetti un’ IA

Durante la recente WWDC, Apple ha svelato un futuro entusiasmante per Siri, annunciando che diventerà ufficialmente un'intelligenza artificiale completa. Dopo oltre un decennio al nostro fianco come assistente vocale, Siri si prepara a trasformarsi radicalmente, offrendo funzionalità più avanzate e una maggiore integrazione con la nostra vita digitale. La rivoluzione è alle porte: scopriamo insieme quando e come Siri cambierà il nostro modo di interagire con la tecnologia.

Durante la recente WorldWide Developers Conference, Apple ha affrontato uno dei temi più discussi negli ultimi mesi: il destino di Siri nella nuova versione basata sull' Intelligenza Artificiale Siri è l'assistente digitale sviluppato da Apple che ci accompagna sull'iPhone fin dai modelli immessi sul mercato nel 2011. È integrato nei dispositivi iOS e permette di fare domande a voce e ricevere risposte ricercate sul web. Oltre all'uso della voce, è possibile scrivere richieste per Siri, negli ultimi aggiornamenti il suo potenziale è stato rivisto e implementato, ma resta un assistente concepito per proteggere le informazioni dell'utente, offrendo però risposte personalizzate.

