Appello Papa | Responsabilità e ragione

In un momento di tensioni crescenti tra Iran e Israele, le parole di Papa Leone XIV risuonano come un appello urgente alla responsabilità e alla ragione. La crisi richiede un impegno condiviso per promuovere dialogo e rispetto reciproco, affinché si possa costruire un futuro di pace stabile e duraturo. Nessuno dovrebbe mai sottovalutare l'importanza di questi valori fondamentali nel fronteggiare le sfide globali.

11.00 "Giungono notizie che destano molta preoccupazione.Si è gravemente deteriorata la situazione Iran e Israele". Lo ha detto Papa Leone XIV in un appello. "In un momento così grave desidero rinnovare un appello alla responsabilità e alla ragione.L'impegno per costruire un mondo più sicuro e libero dalla minaccia nucleare va perseguito attraverso il rispetto e un dialogo sincero per edificare una pace duratura". "Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro. E' dovere di tutti i Paesi sostenere la causa della pace". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

