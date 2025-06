Appello del Papa a Iran e Israele | Responsabilità e dialogo

Un appello appassionato e urgente attraversa le parole di Papa Leone XIV, che al termine dell’udienza giubilare invita Iran e Israele a mettere da parte le tensioni e abbracciare il dialogo. In un momento delicato per il Medio Oriente, il Papa richiama alla responsabilità di ogni attore per evitare un escalation che potrebbe coinvolgere l’intera comunità internazionale. È un richiamo alla speranza e alla pace, fondamentali per costruire un futuro di convivenza.

Un forte appello alla pace e alla responsabilità arriva da Papa Leone XIV, che al termine dell’udienza giubilare ha espresso la sua profonda preoccupazione per l’escalation della tensione tra Iran e Israele, in un momento in cui la comunità internazionale teme un allargamento del conflitto in Medio Oriente. “In questi giorni giungono notizie che destano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Appello del Papa a Iran e Israele: “Responsabilità e dialogo”

In questa notizia si parla di: appello - papa - iran - israele

Papa Leone XIV: un appello per i giornalisti perseguitati e un incontro telefonico con Zelensky - Nel cuore del Vaticano, Papa Leone XIV ha lanciato un appello appassionato per la libertà di stampa, sostenendo i giornalisti perseguitati.

Il Papa a Israele e Iran, appello alla responsabilità e alla ragione. "Nessuno mai minacci l'esistenza dell'altro. Sostenere la causa della pace". #ANSA Vai su X

"Siamo scappati subito nei rifugi perché c'è stato un allarme forte. Il rifugio si trova molti metri sotto terra” Antonello Sannino, presidente di Arcigay Antinoo Napoli bloccato in Israele, spiega di essere fuggito in un bunker durante l’attacco dell’Iran a Israele Vai su Facebook

Il Papa a Israele e Iran, appello alla responsabilità e alla ragione; Israele-Iran, appello del Papa. «Servono responsabilità e ragione»; Israele-Iran: Papa “Appello a responsabilità e alla ragione”.

Il Papa a Israele e Iran, appello alla responsabilità e alla ragione - Si è gravemente deteriorata la situazione in Iran e Israele", ha detto papa Leone XIV in un appello al termine dell'udienza giubila ... Segnala ansa.it

Israele-Iran, appello del Papa. «Servono responsabilità e ragione» - «C'è molta preoccupazione, la situazione si è gravemente deteriorata. Da msn.com

Papa Leone XIV lancia appello sulla crisi iran-israele per una pace fondata su giustizia e dialogo - Il papa leone XIV lancia un appello urgente a iran, israele e comunità internazionale per evitare escalation nucleari e promuovere dialogo, responsabilità e pace duratura nel medio oriente. Segnala gaeta.it