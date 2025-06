Apocalissi complicate

In un mondo in cui le crisi sembrano moltiplicarsi, l'ironia diventa l'arma più potente per sdrammatizzare le tensioni. La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano di oggi affronta con taglio satirico le complicate apocalissi politiche tra Netanyahu, Iran e Israele. Perché, in fondo, a volte il miglior modo di capire il caos globale è ridere di esso. Scopri come l'umorismo può diventare una lente critica su un futuro incerto.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #netanyahu #iran #israele #teheran #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo

