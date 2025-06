Apertura del Mondiale per Club Messi carico per l’esordio | Esperienza unica voglio competere contro i migliori

L’attesa è finita: il Mondiale per Club si apre con il talento di Messi, pronto a lasciare il segno al suo esordio in questa emozionante competizione globale. Con la concentrazione alle stelle e la voglia di sfidare i migliori, il campione argentino si presenta carico e determinato, invitando anche i tifosi a sostenerlo in questa avventura unica. La partita promette spettacolo, e Leo è deciso a scrivere un’altra pagina memorabile della sua straordinaria carriera.

Apertura del Mondiale per Club, Messi carico per l’esordio. Le dichiarazioni del campione argentino e l’appello ai tifosi Protagonista della partita di esordio al Mondiale per Club, la nuova competizione FIFA che si aprirà nella notte tra il 14 e il 15 giugno, con il match tra Al Ahly Inter Miami, Leo Messi ha parlato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Apertura del Mondiale per Club, Messi carico per l’esordio: «Esperienza unica, voglio competere contro i migliori»

In questa notizia si parla di: mondiale - club - esordio - apertura

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il calendario del Mondiale per Club dell'Inter ? Le partite del girone del primo turno del Mondiale: esordio contro i messicani del Monterrey, poi i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds e infine il River Plate di Mastantuono. Imperativo passare almeno i gir Vai su Facebook

Verso l’esordio al Mondiale per Club, Lautaro Martinez punta il Monterrey: «Vogliamo dare tutto per l’Inter, c’è una motivazione extra» Vai su X

Pronostici Mondiale per Club: esordio con vittoria per Messi? Ecco le quote; L’Inter prepara il Mondiale per Club. Chivu pronto all’esordio; Mondiale per Club FIFA 2025: i nuovi acquisti che faranno l’esordio negli USA.

Mondiale per Club 2025: formula, squadre, protagonisti, come seguirlo in tv - Occhi puntati su Miami, dove il 14 giugno inizia la nuova Coppa del Mondo per Club: 32 squadre da ogni continente, una formula inedita. Da msn.com

Mondiale per Club, si comincia: dal 14 giugno, 63 partite in diretta gratis su Dazn - Il commento in italiano e non solo, la ricca programmazione a supporto dell'evento, le interviste esclusive alle Legend della A sull'app. Riporta tuttosport.com

Mondiale per club al via, su Dazn le interviste alle Legend: Vieri parla di Lautaro, Bonucci esorta la Juve. Tutto quello che c'è da sapere - L’attesa per il Mondiale per Club FIFA 2025 è ormai finita: da domani, sabato 14 giugno, le 63 partite dell’esclusivo torneo saranno trasmesse a livello globale, in quasi 20 ... Da msn.com