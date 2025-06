Aperto il nuovo ufficio Polis di Poste a Tocco da Casauria e via ai lavori nella sede di Cappelle sul Tavo

Poste Italiane rinnova i suoi uffici in provincia, portando innovazione e servizi di qualità ai cittadini. Con l'apertura del nuovo ufficio Polis a Tocco da Casauria, entra in funzione il 26esimo presidio rinnovato, simbolo di un impegno concreto verso la modernizzazione delle infrastrutture postali. Un passo importante che rafforza il rapporto tra Poste e le comunità locali, promuovendo un futuro più smart e vicino alle esigenze di tutti.

Terminati anche a Tocco da Casauria i lavori nell’ufficio postale che ora ha la sua sede rinnovata “Polis-Casa dei servizi digitali”. Con la riapertura quello di Tocco da Casauria è il 26esimo messo a nuovo da Poste italiane dei 29 che rientrano nel progetto in tutta la provincia nell’ambito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Aperto il nuovo ufficio Polis di Poste a Tocco da Casauria e via ai lavori nella sede di Cappelle sul Tavo

In questa notizia si parla di: tocco - casauria - ufficio - polis

Aperto il nuovo ufficio Polis di Poste a Tocco da Casauria e via ai lavori nella sede di Cappelle sul Tavo; Anche negli uffici postali di Pianella, Tocco da Casauria e San Valentino in Abruzzo Citeriore i lavori per il progetto Polis.

Polis, gli uffici postali anti spopolamento - Sono 67 i cantieri Polis già completati in regione, 47 in provincia di Campobasso e 25 in quella di Isernia. Si legge su rainews.it