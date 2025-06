Aperte le iscrizioni all’ undicesimo campionato mondiale del fungo

Sei appassionato di funghi e avventure nel bosco? Non perdere l’opportunità di partecipare all’undicesimo Campionato Mondiale del Fungo, un evento imperdibile che si terrà a Cerreto il 14 giugno 2025. Tra ricerca, studio, fotografia e cucina, questa gara celebra la magia del porcino in un contesto unico. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte: unisciti a questa straordinaria sfida e vivi l’esperienza tra natura e passione!

Roma 14 giu. (askanews) – L'11 e il 12 ottobre 2025 torna a Cerreto la competizione interamente dedicata al fungo porcino – da cercare raccogliere studiare raccontare fotografare e cucinare. Da un'idea di Frà Ranaldo il Parco Nazionale dell'Appennino tosco emiliano ed I Briganti di Cerreto in collaborazione con l'associazione "APB – A Passeggio nel Bosco" e Geoticket con il patrocinio del Comune di Ventasso organizzano per l'undicesimo anno consecutivo il Campionato Mondiale del fungo a Cerreto. La competizione tra fungaioli anche quest'anno mette al centro non solo il porcino ma anche la cura responsabile del bosco e la consapevolezza.