antiqua al castello di foglizzo

Il 20 giugno alle 21.15, il castello di Foglizzo si trasformerà in un palcoscenico incantato: per la prima volta, l’antica rassegna “Antiqua” dell’Accademia del Ricercare approda nel cuore del Canavese. Un’occasione unica per immergersi in un viaggio musicale tra secoli passati, accompagnati dalla magia delle melodie antiche e dalla suggestione di un castello senza tempo. Un evento imperdibile che promette emozioni indimenticabili, unendo storia, arte e cultura in un’atmosfera senza pari.

Il 20 giugno, alle 21.15, per la prima volta nel corso dei suoi trenta anni di vita, la rassegna di musica antica "Antiqua", realizzata dall'Accademia del Ricercare, giunge a Foglizzo (To) grazie alla disponibilità dell'Amministrazione comunale con la delegazione Fai di Ivrea e Canavese!

