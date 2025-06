Antimafia ecco come inizia l’inchiesta

L’antimafia si fa strada con operazioni che scuotono le fondamenta del crimine organizzato. Recentemente, un sequestro patrimoniale di grande rilievo ha evidenziato l’efficacia delle misure preventive, mettendo in luce la determinazione delle forze dell’ordine nel combattere la mafia. Il comandante Gianfranco Lucignano sottolinea come queste iniziative rappresentino un passo decisivo nella lotta contro l’illegalità, dimostrando che la giustizia non si ferma davanti a nulla.

"Questa operazione rappresenta un risultato di assoluto rilievo; ci sono poche operazioni in questa provincia di misure come il sequestro patrimoniale ". Così il comandante provinciale della Finanza Gianfranco Lucignaa l’operazione riguardante due fratelli in odore di mafia. Il colonnello Lucignano spiega che "il processo di un sequestro patrimoniale nell’ambito delle misure di prevenzione antimafia è distinto dalle indagini giudiziarie tradizionali. "Si parte dai dati freddi, selezionando residenti di province tranquille come quella di Ascoli, ma originari di aree con note fenomenologie criminali; si identifica un profilo soggettivo, ovvero individui con precedenti di polizia o condanne rilevanti, come i due fratelli residenti a San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Antimafia, ecco come inizia l’inchiesta"

