Antiaerea sotto pressione in Israele | Tel Aviv missili e navi Usa in aiuto contro i raid iraniani

In un clima di crescente tensione, Israele si trova sotto pressione mentre Tel Aviv affronta una raffica di missili provenienti dall’Iran. Con il supporto delle navi e dei sistemi militari statunitensi, il paese cerca di contenere i raid e proteggere i propri cittadini. La situazione si prospetta ancora più critica, ma la collaborazione internazionale potrebbe fare la differenza. In questo scenario, la partita strategica tra le nazioni coinvolte si gioca su un filo sottile, e...

L’Iran risponde ad Israele e Tel Aviv ha bisogno della cavalleria ausiliaria statunitense per intercettare parte dei missili che hanno colpito la capitale israeliana e altri centri, come il porto di Haifa, nella notte successiva al varo dell’operazione Rising Lion e dei massicci bombardamenti sulla Repubblica Islamica. Gli Usa a fianco di Israele per abbattere i missili iraniani. Israele ha sdoganato una superiorità indubbia sul piano aereo e balistico per quanto concerne la capacità di penetrazione del territorio iraniano, ma mostra ancora evidenti lacune sul fronte della difesa del territorio metropolitano: solo l’attivazione da parte degli Usa delle batterie di Patriot, del sistema anti missili balistici Terminal High Altitude Area Defense e delle difese di un cacciatorpediniere stanziato nel Mediterraneo Orientale hanno consentito a Israele di completare l’abbattimento di diversi vettori iraniani. 🔗 Leggi su It.insideover.com