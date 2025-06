Anteprima delle qualifiche del Grand Prix canadese e quote di scommesse F1

Cari appassionati di motori, il Gran Premio canadese è alle porte e le qualifiche promettono emozioni forti! Dopo un entusiasmante weekend in Spagna, le quote scommesse si infuocano e i pronostici si fanno più incerti che mai. Rimanete con noi per scoprire anteprime esclusive, analisi dettagliate e tutte le ultime novità sulla lotta tra i big di questa spettacolare gara di Montreal, perché ogni secondo conta e il duello è appena iniziato.

2025-06-14 16:00:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: La Formula 1 è atterrata a Montreal prima del Gran Premio canadese di questo fine settimana. Abbiamo dato un'occhiata alle ultime notizie in vista delle qualificazioni F1 sabato e che attualmente è in testa ai mercati delle scommesse a seguito di un grande Gran Premio spagnolo che ha visto la McLaren al sicuro il loro secondo traguardo di una due stagione.