Anpana boom di recuperi Oltre 100 animali in salvo

Un'ondata di speranza ha attraversato la provincia di Lucca, con oltre 100 piccoli animali selvatici salvati tra maggio e giugno dai volontari di Anpana. Questo straordinario boom di recuperi testimonia l'impegno e la dedizione nel proteggere la fauna locale, affidando i piccoli ospiti alle cure specializzate del Cruma di Livorno. Un risultato che evidenzia come ciascuno di noi possa fare la differenza per la biodiversità...

Un vero e proprio boom di recuperi di pulli e piccoli animali selvatici feriti o orfani quello registrato tra maggio e i primi giorni di giugno nel territorio lucchese. Sono infatti oltre 100 gli esemplari soccorsi dai volontari di Anpana Lucca e trasferiti al Cruma di Livorno, centro specializzato nella cura, svezzamento e successiva reimmissione in natura della fauna selvatica. Il dato segna un netto aumento rispetto allo stesso periodo del 2024, quando i recuperi, nel solo Comune di Lucca, si erano fermati a 55 unità. “È stato un inizio d’anno piuttosto tranquillo – spiegano i volontari – ma da metà maggio al 9 giugno c’è stata un’impennata significativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anpana, boom di recuperi. Oltre 100 animali in salvo

