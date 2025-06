Annalisa aggiunge nuove date al tour nei palasport i biglietti

Annalaìsa torna a conquistare i palasport italiani, aggiungendo nuove date al suo entusiasmante tour tra novembre e dicembre. Dopo il successo di Milano, il suo calendario si arricchisce di ulteriori appuntamenti, promettendo emozioni indimenticabili. Le prevendite esclusive per 48 ore offriranno ai fan l’opportunità di assicurarsi il loro posto in prima fila. Non perdere questa occasione: scopri come ottenere i biglietti e vivi una notte di musica straordinaria.

Annalisa aggiunge nuove date al tour nei palasport che la vedrà protagonista tra novembre e dicembre, il calendario aggiornato. Dopo il secondo live di Milano, nuovi appuntamenti arricchiscono il tour di Annalisa previsto a novembre e dicembre nei principali Palasport italiani (organizzato da Friends & Partners), il capitolo primo di un nuovo viaggio. Le prevendite per queste nuove date saranno disponibili in esclusiva per 48 ore per i titolari di carte Visa che effettueranno l'acquisto tramite il circuito Visa, a partire da mercoledì 25 giugno alle ore 11:00, mentre l'apertura generale è prevista venerdì 27 giugno dalle ore 11.

Annunciati nuovi appuntamenti del tour di Annalisa 16 novembre 2025 | Jesolo (Ve), Palazzo del Turismo 22 novembre 2025 | Roma, Palazzo dello Sport 6 dicembre 2025 | Bari, Palaflorio Biglietti disponibili in presale esclusiva per 48 ore per i tit Vai su Facebook

