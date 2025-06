Anjelica Huston a 73 anni è protagonista di un film d’azione dagli incassi miliardari E qui si racconta a partire da quando Marlon Brando girava per casa

Anjelica Huston, a 73 anni, si distingue in "Ballerina", il nuovo capitolo della saga di John Wick, senza imbracciare armi o maneggiare vendette. La sua presenza elegante e saggia contrasta con l’azione frenetica, portando in scena un personaggio che mira a preservare un fragile equilibrio tra il crimine e la redenzione. Un’icona che, come Marlon Brando, ha attraversato decenni di cinema con classe e intensità . E questa volta, la sua storia promette di sorprendere ancora.

I n Ballerina, il film nato da una costola della popolarissima saga John Wick, Anjelica Husto n è l’unica che non mena le mani. Non spara un colpo (se ne sparano moltissimi, a un certo punto anche coi lanciafiamme), non tende agguati, non organizza vendette. Anzi, a modo suo, cerca di preservare un equilibrio. Criminale, si intende. “Ballerina” in cerca di vendetta: Ana de Armas spietata assassina nel trailer dello spin-off di John Wick X Leggi anche › “John Wick 4”: la recensione del film con Keanu Reeves E lo fa – in un film ipercinetico dove non c’è confronto o combattimento che non sia abilmente coreografato – comodamente assisa al posto di comando. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Anjelica Huston a 73 anni è protagonista di un film d’azione dagli incassi miliardari. E qui si racconta, a partire da quando Marlon Brando girava per casa...

In questa notizia si parla di: anjelica - huston - film - anni

Dopo la saga di John Wick, arriva Ballerina, lo spin-off adrenalinico con protagonista Ana de Armas in un viaggio tra vendetta e grazia letale. Nel cast anche Keanu Reeves, Ian McShane e Anjelica Huston, per un film che unisce azione e stile in perfetto equ Vai su Facebook

Baba Yaga e Baby Yaga: prove di un passo a due di fuoco. #Ballerina, dal mondo di John Wick, al cinema dal 12 giugno. Un film di Len Wiseman con Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedu Vai su X

Jack Nicholson e Anjelica Huston: una telefonata racconta l’amore che non muore mai; Anjelica Huston, la star de La famiglia Addams svela il periodo vissuto con la malattia; Jack Huston, il nipote di Anjelica, esordisce alla regia con “Il giorno dell'incontro”.

Anjelica Huston: i suoi migliori film, da L’onore dei Prizzi a Rischiose abitudini - The Dead The Dead: un'immagine di Anjelica Huston Nel 1987, l'anno della sua scomparsa, un John Huston ultraottantenne dirige l'ultimo film della sua gloriosa carriera: The Dead, sceneggiato da ... Segnala movieplayer.it

Jack Nicholson e Anjelica Huston, storia d'amore tossica tra un traditore seriale e una donna troppo innamorata - Dopo anni di accumulo, di sofferenza e di sopportazione, Anjelica Huston trovò finalmente la forza di rispondergli come avrebbe sempre voluto fare: "C'è posto solo per una donna in questo film ... Scrive vogue.it

Biografia di Anjelica Huston - nipote dello storico attore Walter Huston, a oltre sessant'anni Anjelica, grazie a un talento cristallino e a una grande verve ... Secondo movieplayer.it