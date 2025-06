Anime e food spopolano a tal punto che lo studio di Chainsaw Man continuerà una nota serie gastronomica

Anime e food conquistano il cuore degli appassionati, portando sullo schermo sapori autentici e storie coinvolgenti. La popolarità di serie come Chainsaw Man si intreccia con il mondo culinario, mentre Campfire Cooking in Another World promette di deliziare i fan con una seconda stagione attesa per ottobre 2025. Prepariamoci a un'esperienza visiva e gustosa che continuerà a sorprendere e affascinare gli spettatori di tutto il mondo.

La serie isekai di successo di Mappa, Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill, torna per un'altra stagione, la cui messa in onda è prevista per la fine dell'anno L'anime fantasy-gastronomico Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill tornerà a ottobre 2025 con una seconda stagione firmata MAPPA. Il trailer e un nuovo poster con Dora-chan preannunciano un ritorno visivamente delizioso. MAPPA riaccende i fornelli con la seconda stagione di Campfire Cooking In un universo saturo di isekai dove gli eroi impugnano spade e incantesimi come se fossero gadget da discount, Campfire Cooking in Another World With My Absurd Skill continua a distinguersi con una formula tanto semplice quanto irresistibile: cucinare.

