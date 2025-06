Animali al circo il divieto viene rimandato un' altra volta Ma perché?

Il divieto di utilizzare animali al circo, approvato nel 2022, resta in sospeso a causa del mancato decreto attuativo. Così, nonostante la legge, oltre 2000 animali continuano a vivere in gabbie, molti di loro appartenenti a specie in via di estinzione. È il momento di chiedere azioni concrete e rispettose per garantire il benessere di questi esseri senzienti e proteggere il nostro patrimonio naturale.

La legge del 2022 sancisce il divieto allo sfruttamento degli animali al circo, ma senza il decreto attuativo non può essere applicata. E intanto 2000 animali ancora oggi vivono nelle gabbie circensi e molti appartengono a specie in via d'estinzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Animali al circo, il divieto viene rimandato un'altra volta. Ma perché?

