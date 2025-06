Anguissa potrebbe anche restare a Napoli Corsport

Il futuro di Anguissa a Napoli rimane ancora avvolto nel mistero, alimentando speranze e incertezze tra tifosi e addetti ai lavori. Secondo il Corsport, il centrocampista africano potrebbe anche restare, mantenendo saldo il suo ruolo nel cuore della squadra. La sua decisione influenzerà non solo il presente, ma anche la strategia di mercato del Napoli. In un contesto così incerto, solo il tempo potrà chiarire se Anguissa continuerà a scrivere la sua storia in azzurro o cambierà rotta.

Il Corriere dello Sport scrive che il destino di Anguissa è molto incerto. E non è detto che alla fine il centrocampista africano (29 anni, quest’anno sei reti in campionato) partirĂ . Il destino del centrocampo è sospeso, e di conseguenza anche il piano strategico del mercato. Strettamente dipendenti dalla situazione di Frank Zambo Anguissa, uno dei totem dello scudetto – dei due scudetti -, un centrocampista totale che alla fine di questa stagione ha cominciato a valutare seriamente, ancor piĂą di quanto non avesse giĂ fatto un anno fa, l’ipotesi di cambiare squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Anguissa potrebbe anche restare a Napoli (Corsport)

