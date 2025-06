Anguissa | offerta di 12milioni del Besiktas rifiutata dal Napoli

Il Napoli ha respinto ancora una volta l'offerta da 12 milioni di euro del Besiktas per Frank Zambo Anguissa, confermando il suo valore e la volontà di trattenere il centrocampista. Le sirene turche continuano a suonare forte, ma la dirigenza azzurra si prepara a difendere il suo gioiello, facendo sognare i tifosi con l'idea di una permanenza duratura. La vicenda promette sviluppi interessanti nelle prossime settimane.

Napoli-Anguissa: trattativa in salita per il rinnovo, il club propone un’offerta al ribasso - La trattativa tra Napoli e Anguissa per il rinnovo contrattuale si fa sempre più complicata. Il club azzurro, fedele alla sua politica di sostenibilità, ha proposto un'offerta al ribasso, mentre il centrocampista camerunese mira a una retribuzione più alta, forte anche dell'interesse di club sauditi.

