Anghileri Giovani Imprenditori Confindustria | Fondare un’impresa è difficile | i giovani imprenditori chiedono più credito e investimenti strutturali

In un panorama economico sempre più complesso, i giovani imprenditori italiani affrontano sfide significative nel fondare e far crescere le proprie imprese. Maria Anghileri, Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria, sottolinea la necessità di strumenti più efficaci: venture capital strutturati, prodotti bancari innovativi e maggiori risorse per istruzione, natalità e innovazione. È fondamentale allora pensare a un sistema di supporto che favorisca il talento e la crescita delle future generazioni di imprenditori, perché solo così l’Italia potrà tornare a brillare nel panorama mondiale.

Il Giornale d'Italia ha intervistato Maria Anghileri, Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria: "Servono più strumenti per crescere: venture capital strutturati, prodotti bancari innovativi e più risorse per istruzione, natalità e innovazione"

