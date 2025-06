Angelini restyling efficace | Coerenti con la nostra storia

Il Gruppo Angelini, da sempre sinonimo di innovazione e tradizione, ha deciso di rinnovarsi attraverso un restyling del logo che rispecchia la sua evolutione senza perdere le radici storiche. La rivisitazione del fulmine, simbolo distintivo, rappresenta ora una direzione più dinamica e moderna, celebrando i valori di ieri e di oggi. Un’operazione di branding che rafforza il legame con il passato, proiettandoci verso un futuro ancora più brillante.

Il gruppo Angelini, con sede principale a Forlimpopoli, ha recentemente effettuato un restyling al logo aziendale per comunicare al meglio la propria immagine senza dimenticare la sua storia, che affonda le radici nel 1962, quando Ulisse Angelini costituì l’impresa come piccola espressione artigianale. Il nuovo marchio presenta un’inversione di direzione del fulmine, elemento caratterizzante della grafia che il fondatore disegnò negli anni ‘60, a cui sono stati inseriti due elementi che racchiudono due punti di forza: essere un gruppo industriale composto di più società in sinergia fra loro e valorizzare il proprio passato, sottolineato dalla data di fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it