Angelini a La Repubblica delle Idee | Riccione punta su innovazione sostenibilità e lavoro per il turismo del futuro

Sabato mattina, a Riccione, la sindaca Daniela Angelini ha sottolineato l'impegno della città verso innovazione, sostenibilità e lavoro, pilastri per costruire il turismo del futuro. Durante la tavola rotonda “Turismo, quale futuro?”, tenutasi alla rassegna La Repubblica delle Idee, ha condiviso visioni e strategie per valorizzare il territorio. Un dibattito intenso che mette in luce come Riccione si stia preparando a un domani più verde e innovativo, ponendo le basi per un settore turistico resilient? e dinamico.

Sabato mattina, la sindaca di Riccione Daniela Angelini ha partecipato alla tavola rotonda “Turismo, quale futuro?”, nell’ambito della rassegna La Repubblica delle Idee, presso il Teatro Arena del Sole, Sala Thierry Salmon, a Bologna. Insieme alla collega Roberta Nesto, sindaca di Cavallino. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Angelini a “La Repubblica delle Idee”: “Riccione punta su innovazione, sostenibilità e lavoro per il turismo del futuro”

