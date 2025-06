andrea tonello ritrova la figlia chantal in ungheria dopo 13 anni

Andrea Tonello ha ritrovato in Ungheria la figlia Chantal dopo 13 anni di lontananza, un legame spezzato e ricostruito con fatica. La piccola, nata ieri, ha vissuto isolata, senza conoscere il mondo esterno, e ora affronta un percorso delicato di reintegrazione. La sua fragilità psicologica è al centro delle decisioni di Andrea, che preferisce tutelarla piuttosto che seguire le rigide leggi italiane. La storia di questa riunione emozionante e complessa ci invita a riflettere sui limiti e le responsabilità dell’amore paterno

Chantal è nata ieri: per undici anni ha visto solo due o tre persone oltre la madre, non è mai uscita di casa, non è mai andata a scuola, non ha mai visto un medico né fatto i vaccini. E' psicologicamente molto fragile e io di questa fragilità tengo conto in primis, con la decisione di non riportarla in Italia come la legge mi darebbe facoltà ". Così, al telefono con l'ANSA, Andrea Tonello, l'uomo che ha ritrovato in Ungheria la figlia sottrattagli dalla madre 13 anni fa. "Sono stati anni durissimi - dice - Ho il dovere di ricostruire un rapporto con questa ragazzina che mi vede come un orco perché così mi ha ritratto sua madre".