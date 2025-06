Andrea Sottil | il tecnico che ha lasciato il segno ad Ascoli

Andrea Sottil, il tecnico che ha lasciato un’impronta indelebile ad Ascoli, è molto più di un allenatore: è un sognatore capace di trasformare le passioni in successi. Nella città della storica Piazza del Popolo e del celebre Caffè Meletti, Sottil ha costruito emozioni indimenticabili nel mondo del calcio, gettando le basi per un futuro ancora più brillante. La sua storia è un esempio di dedizione e talento, e il suo nome rimarrà sempre legato a questa terra speciale.

Ascoli. La città della stupenda piazza del Popolo con suo storico Caffè Meletti con annessa Anisetta, il liquore all'anice famoso in buona parte del globo. Ma è anche la città, calcisticamente parlando, dove Andrea Sottil ha lasciato degli ottimi ricordi come allenatore in un anno e mezzo di panchina bianconera: e da lì, grazie al buon lavoro svolto, arrivò la chiamata di un'altra compagine con gli stessi colori per il salto in Serie A, l'Udinese. Torniamo però ad Ascoli, dove Sottil tra il 2020 e il 2022 ha conquistato prima una miracolosa salvezza (prendendo una squadra che poco prima di Natale aveva la miseria di sei punti in classifica) e raggiungendo i playoff nella stagione successiva.

