Andrea Delogu conquista il Tim Summer Hits 2025 con un abito a sirena spettacolare

Andrea Delogu brilla sul palco del TIM Summer Hits 2025, incantando il pubblico con un abito a sirena fuori dal comune. La sua eleganza e stile si sono distinti tra i grandi protagonisti dell'evento, lasciando tutti senza fiato.

Andrea Delogu conquista il palco del Tim Summer Hits 2025 con un abito a sirena elegante e raffinato.

Tim Summer Hits 2025: video integrale Carlo Conti, Andrea Delogu, Gualtieri, Onorato, Salzano conferenza stampa - Scopri il mix esplosivo di musica, divertimento e grande spettacolo che solo i Tim Summer Hits 2025 possono offrire! Nella conferenza stampa, protagonisti come Carlo Conti, Andrea Delogu e le autorità romane hanno svelato tutti i dettagli di questa imperdibile manifestazione gratuita, pronta a trasformare l’estate romana.

Parte ufficialmente venerdì 13 giugno la nuova edizione di "TIM Summer Hits", lo show musicale con Carlo Conti e Andrea Delogu che celebra l’inizio dell’estate con una grande serata da Piazza del Popolo a Roma. L’appuntamento è in prima serata su Rai1, Vai su Facebook

Andrea Delogu, quanto è alta: il segreto dei suoi look; BigMama conquista anche il palco del Tim Summer Hits; Andrea Delogu: «Amo un uomo molto più giovane di me. E allora?».

Andrea Delogu sirena in total black al Tim Summer Hits 2025 - Buona la prima per Andrea Delogu al Tim Summer Hits 2025: la conduttrice ha indossato un magnetico abito a sirena, oltre alla sua chioma rossa. Si legge su dilei.it

Andrea Delogu incanta il Tim Summer Hits 2025 con un abito a sirena elegante e sofisticato - Andrea Delogu ha incantato al Tim Summer Hits 2025 con un abito a sirena firmato Leyla Meggetto, abbinato a gioielli Rêverie, mentre la sua chioma rossa ha completato un look di grande eleganza. Da ecodelcinema.com

Tim Summer Hits, le pagelle: Delogu è 'anima e pepe' (8), Amoroso non si arrende (5), Conti 'romanticone' (7) - Nella puntata del 13 giugno, Clara e The Kolors non incidono per motivi diversi, mentre la Delogu e Conti sorprendono in modi differenti: le pagelle dello show ... Da libero.it