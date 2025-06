Andrea Biglione e Pompei Z | zombie intelligenza artificiale e innovazione nel cinema italiano

Il regista Andrea Biglione porta il cinema italiano nel futuro con Pompei Z, un film che fonde zombie, horror e intelligenza artificiale. Questa produzione rivoluzionaria utilizza le nuove tecnologie per ridefinire la narrazione e la creazione cinematografica, aprendo nuove strade all’innovazione. Ospite di Cinema Stories, Biglione svela i retroscena di un progetto audace e senza precedenti, destinato a cambiare per sempre il volto del cinema in Italia. Un’opera da non perdere, capace di unire passato e futuro in un mix esplosivo.

Il regista Andrea Biglione torna protagonista con il suo nuovo progetto cinematografico Pompei Z, un film che unisce zombie, suggestioni horror e nuove tecnologie, portando l’intelligenza artificiale direttamente al centro del processo produttivo. Ospite del podcast Cinema Stories, Biglione racconta i retroscena di una produzione innovativa che punta a rivoluzionare il modo di fare cinema in Italia. Pompei Z: zombie, archeologia e critica sociale. Il film Pompei Z si sviluppa attorno a un’ambientazione originale: una zona rossa immaginaria creata all’interno del parco archeologico di Pompei, dove il risveglio di zombie gladiatori dà il via a un’invasione carica di tensione e critica sociale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Andrea Biglione e Pompei Z: zombie, intelligenza artificiale e innovazione nel cinema italiano

In questa notizia si parla di: biglione - andrea - pompei - zombie

‘Pompei Z’, zombie horror girato con Intelligenza Artificiale; Pompei Z: zombie, G7, clima, film post-apocalittico girato con l'IA; Pompei Z, un thriller post-apocalittico tutto girato con l'IA.

Pompei Z, intervista ad Andrea Biglione - Intelligenza artificiale, con la regia artistica e tecnica di Andrea Biglione. Come scrive eroicafenice.com

“Pompei Z”, zombie horror interamente girato con Intelligenza artificiale - In fase di realizzazione “Pompei Z”, zombie horror interamente girato con Intelligenza artificiale, con la regia artistica e tecnica di Andrea Biglione e la produzione italiana di Roberto ... Scrive romadailynews.it

"Pompei Z": zombie, G7, clima, film post-apocalittico girato con l'IA - È interamente girato con l'IA, "Pompei Z", film ancora in fase di lavorazione, un thriller post- Scrive msn.com