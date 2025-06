Ancona 2025-26 | Rivoluzione in corso tra dubbi e incertezze della tifoseria

Ancona 2025-26 si prepara a scrivere un nuovo capitolo, ma il cammino è segnato da dubbi e incertezze tra i tifosi. La rivoluzione in corso, con cambiamenti nella guida tecnica e scelte che suscitano perplessità, ha acceso un dibattito acceso tra i supporter biancorossi. La passione e la speranza sono mescolate a timori e interrogativi, mentre la città aspetta di capire se questa nuova strada porterà effettivi spiragli di successo. Nel comunicato emanato dalla società pochi giorni fa, nel quale...

La nuova Ancona che sta nascendo non sta trovando l‘appoggio e il consenso della tifoseria, questo è un dato di fatto: l‘annata 2025-26 comincia sotto i peggiori auspici, con una rivoluzione che lascia più dubbi che certezze. Via Vincenzo Guerini e Massimo Gadda, dentro Gaetano Iossa e Agenore Maurizi, scelte che hanno riscontrato grande perplessità in tutto il popolo biancorosso. Nel comunicato emanato dalla società pochi giorni fa, nel quale si dava sostanzialmente il benservito alle due bandiere dell‘Ancona, veniva spiegato che questo avvicendamento arriva in funzione di una precisa volontà della dirigenza, quella di puntare a disputare un campionato da protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it