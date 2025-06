Anche se sono finiti i campionati e le coppe europee quest' estate non restiamo senza calcio | c' è il Mondiale per Club

Anche se i campionati e le coppe europee sono giunti al termine, il mondo del calcio non si ferma mai. Questa estate, i tifosi possono comunque godersi un evento imperdibile: il primo mondiale per club. Un'occasione unica per vivere emozioni intense, tornei avvincenti e momenti di pura passione calcistica. Preparatevi a una nuova, entusiasmante avventura: il calcio continua a regalare emozioni senza confini.

