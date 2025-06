Anche se l' attacco è chirurgico per qualcuno Israele è sempre colpevole

Il mantra era: “La precisione è la chiave per evitare il massacro civile.” Tuttavia, quando si verifica un attacco chirurgico come l'operazione 232, le critiche sembrano inevitabilmente insorgere, rivelando pregiudizi radicati e una visione spesso poco obiettiva del conflitto. È essenziale superare questa mentalità, analizzando con equilibrio e apertura ogni azione militare, senza lasciarsi guidare da pregiudizi o ipocrisie.

A margine delle valutazioni più generali sul conflitto Israele -Iran, c’è da considerare un punto di metodo che in realtà è profondamente rivelatore dei pregiudizi e della forma mentis di non pochi osservatori. Per mesi, a torto o a ragione, i critici di Israele (a questo punto possiamo dirlo: ipocritamente) avevano invocato l’assoluta preferibilità di azioni mirate rispetto a iniziative militari generalizzate e indiscriminate. Il mantra era: occorre agire in modo chirurgico, non con operazioni che potrebbero riverberarsi negativamente su vittime civili o su persone comunque innocenti. Il tema riguarda in particolare la situazione a Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Anche se l'attacco è chirurgico per qualcuno Israele è sempre colpevole

In questa notizia si parla di: israele - chirurgico - attacco - colpevole

Iran, il generale Antonio Li Gobbi: “Raid di Israele massiccio, ma chirurgico. Non finirà qui” - L'onda di tensione tra Israele e Iran si fa sempre più intensa, con un raid massiccio ma preciso che scuote la regione.

È guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte di giovedì l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Nella serata di venerdì la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme. E n Vai su Facebook

Ecco la prima di oggi di @libero_official Commento. Gli anti-Israele non avevano chiesto per mesi AZIONI MIRATE? Ora che un’azione mirata c’è, contro precisi obiettivi nucleari, i soliti noti sono contrari lo stesso… Vai su X

Anche se l'attacco è chirurgico per qualcuno Israele è sempre colpevole | .it; Iran, l'informativa di Antonio Tajani: la sinistra si scatena contro Meloni | .it; Iran, chi è già pronto per governare al posto di Khamenei.

Israele attacca il reparto di chirurgia dell'ospedale di Khan Younis - I funzionari dell'ospedale hanno riferito che tre persone sono morte e dieci ferite. Scrive msn.com

"Israele ha torturato e ucciso personale medico" - Sulla base delle prove raccolte, Israele viene accusato di "attacchi mirati e deliberati al personale medico e alle strutture" durante la guerra, innescata dal mortale attacco transfrontaliero dei ... Segnala quotidiano.net

Israele, le news da Gaza di oggi - Migliaia di persone sono intrappolate nel campo di Jabalia, nel nord di Gaza, mentre sono in corso attacchi delle forze israeliane. Lo riporta repubblica.it