Anastasia Kuzmina dopo l'infezione la dedica al fidanzato | Difficile lavorare senza un occhio mi hai aiutata

Dopo mesi di sfide e sofferenze a causa di una rara infezione all'occhio destro, Anastasia Kuzmina torna sui social con un messaggio di gratitudine e amore per il suo fidanzato Alessio Di Gennaro: "Ti sei preso cura di me". La sua resilienza e il supporto della persona amata sono la testimonianza che, anche nelle circostanze più difficili, l’amore può essere la vera forza. Continua a leggere per scoprire come Anastasia ha affrontato questa difficile prova.

Dopo mesi segnati dalle difficoltĂ per via di una rara infezione all'occhio destro, Anastasia Kuzmina è tornata sui social con una dedica al fidanzato Alessio Di Gennaro: "Ti sei preso cura di me". 🔗 Leggi su Fanpage.it

