Amplifon combina l' AI con le competenze degli audioprotesisti

Amplifon unisce l'intelligenza artificiale alle competenze dei propri audioprotesisti, aprendo nuove frontiere nella cura dell’udito. Questa innovazione, paragonabile a rivoluzioni come l’energia elettrica o il computer, promette di migliorare significativamente i servizi sanitari. Enrico Vita, CEO dell’azienda, sottolinea come gli investimenti in questa tecnologia siano destinati a ridefinire il futuro dell’assistenza uditiva, portando benefici concreti a milioni di persone. È questa sintesi di expertise umana e intelligenza artificiale che sta rivoluzionando il settore.

L’intelligenza artificiale è destinata a cambiare radicalmente tutti i settori dell’economia, con applicazioni significative in particolare nella sanità. “L’AI è un abilitatore orizzontale, come lo è stata l’energia elettrica o, più recentemente, il personal computer” ha affermato recentemente Enrico Vita, ceo di Amplifon, azienda italiana leader globale nelle soluzioni per la cura dell’udito. Proprio Amplifon ha iniziato a investire in modo significativo sulla AI, ma senza mai perdere di vista il valore insostituibile della relazione umana nel percorso di cura. Nelle ultime settimane, l’azienda ha lanciato in Europa e Oceania un apparecchio acustico miniaturizzato e ricaricabile (Ampli-Mini AI), potenziato da algoritmi in grado di adattarsi al contesto acustico e migliorare l’ascolto in ambienti complessi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Amplifon combina l'AI con le competenze degli audioprotesisti

