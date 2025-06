Amici 24 flop clamoroso per i cantanti | gli unici tre rimasti in classifica Fimi

Amici 24, il celebre talent di Maria De Filippi, sta vivendo un vero e proprio flop discografico. Mentre sul palco emergono Daniele Doria e TrigNO, nelle vendite musicali i loro successi sono scarsi. Nonostante EP e tour, solo tre artisti resistono in classifica FIMI, sollevando dubbi sulla reale efficacia del percorso di questi cantanti. Un dato che fa riflettere sulle dinamiche tra successo televisivo e riconoscimento commerciale.

Dopo Amici 24 fa discutere l' esito discografico dei cantanti lanciati da Maria De Filippi. Se sul palco a trionfare sono stati il ballerino Daniele Doria e il cantante TrigNO, nelle vendite musicali la situazione è ben diversa. Nonostante la pubblicazione degli EP e i tour promozionali in tutta Italia, a mantenersi nella classifica Fimi – la più autorevole per gli album più venduti in Italia – sono soltanto tre nomi. Un dato che fa riflettere su quanto sia difficile trasformare la popolarità televisiva in numeri concreti nel mercato discografico. Luk3, il migliore in classifica dopo Amici 24.