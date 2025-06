Amianto e degrado in cascina | L’allevamento è fuorilegge

In un angolo di Pavia, tra Santa Cristina e Bissone, si cela una piaga invisibile: il degrado e l’amianto in un allevamento fuorilegge. Nonostante un’ordinanza non rispettata, i rischi per la salute pubblica persistono, alimentando timori tra i residenti. La situazione, denunciata dall’associazione “Essere Animali”, rischia di sfociare in un grave problema sanitario e ambientale. È urgente agire prima che il danno diventi irreparabile.

Santa Cristina e Bissone (Pavia) – Un’ordinanza che non è stata rispettata e pericoli per salute pubblica. È sfociata in una denuncia alla procura della Repubblica la situazione che da anni si vive nel piccolo centro. A sollecitare un intervento dell’associazione “Essere animali“ sono stati alcuni residenti che hanno s egnalato forti cattivi odori vicino all’allevamento. “Era l’agosto 2020 – dice il presidente dell’associazione Simone Montuschi – quando ci è arrivata la segnalazione. Siamo andati sul posto e all’esterno abbiamo visto un cassone con carcasse di maiali abbandonati. L’anno successivo i residenti ci hanno di nuovo parlato di emissioni odorigene, abbiamo quindi fatto un ulteriore controllo e documentato che i recinti esterni all’allevamento dove hanno accesso i maiali, erano sporchi e pieni di escrementi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amianto e degrado in cascina: “L’allevamento è fuorilegge”

