Alvaro Morata | Ho fatto pensieri autodistruttivi Temevo di addormentarmi e non svegliarmi più

Alvaro Morata ha condiviso un lato inedito della sua vita, rivelando come un singolo errore possa generare un turbinio di pensieri autodistruttivi. Nel suo documentario, il calciatore racconta con coraggio le sfide emotive e il desiderio di nascondere il dolore, anche attraverso un infortunio finto. Una testimonianza di vulnerabilitĂ che ci ricorda quanto il mondo dello sport possa nascondere lotte silenziose, spingendoci a riflettere sulla forza di superare le proprie paure. Continua a leggere.

Alvaro Morata ha raccontato in un documentario tutta la sua battaglia personale dovuta a quel gol sbagliato con l'Atletico Madrid contro il Borussia. Voleva fingere un infortunio per non giocare gli Europei dopo le tante critiche: "Ho fatto pensieri autodistruttivi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

