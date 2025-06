Altro che Milan Vlahovic dalla Juve all’Inter | decisione presa

Altro che Milan: Vlahovic, il centravanti serbo in scadenza con la Juve nel 2026, potrebbe cambiare aria, ma non verso i bianconeri. La sua strada sembra ormai segnare verso un nuovo capitolo in Serie A, con l’Inter pronta a fare un’offerta irresistibile. Dopo aver lasciato Juventus, il suo futuro si fa sempre più incerto, e le sorprese sono dietro l’angolo: ecco cosa potrebbe succedere.

Le ultime sul centravanti serbo, in scadenza di contratto coi bianconeri a giugno 2026 Il futuro di Vlahovic potrebbe essere ancora in Serie A. Difficilmente alla Juventus, a meno che il serbo accetti di rinnovare spalmando l’ingaggio di 12 milioni di euro. C’è chi lo vuole a Milano, anzi a Milanello: parliamo di Max Allegri, suo allenatore in bianconero e desideroso di aggiungere un nuovo bomber al reparto avanzato del Milan. Poi, però, ecco spuntare l’ Inter . (Grok) – Calciomercato.it Anche i nerazzurri sono intenzionati a investire per l’attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Altro che Milan, Vlahovic dalla Juve all’Inter: decisione presa

