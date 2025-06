Altri sette chilometri e mille pali per il filobus | la minoranza lancia referendum cittadino

Altri sette chilometri e mille pali per il filobus: la minoranza di Lecce risponde con un referendum cittadino, coinvolgendo i cittadini nell’orientare il futuro della mobilità urbana. Un passo importante verso una partecipazione più attiva e consapevole, che potrebbe determinare le scelte strategiche dell’amministrazione. La domanda ora è: i leccesi sono pronti a decidere se questa è la strada giusta per la città?

LECCE – Parte la nuoca campagna referendaria cittadina promossa da partiti e movimenti civici e del centro sinistra di Lecce per chiedere direttamente alla cittadinanza se concorda con le ipotesi di potenziamento del filobus avanzato dall’amministrazione comunale di Palazzo Carafa. È questa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Altri sette chilometri e mille pali per il filobus: la minoranza lancia referendum cittadino

