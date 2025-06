Altri 5 milioni per la rigenerazione dell' area ex Rai di Ceglie il Comune | Diventerà polmone verde

Il Comune di Bari investe altri 5 milioni di euro per trasformare l'area ex RAI di Ceglie in un vibrante polmone verde, dando vita al progetto “Nessuna periferia”. Questa iniziativa, finanziata dalla Regione Puglia, rappresenta una svolta nella rigenerazione urbana, puntando a creare spazi di socializzazione e benessere per tutti. Un passo concreto verso una città più vivace e inclusiva…

Cinque milioni di euro per finanziare il progetto "Nessuna periferia", candidato dal Comune di Bari per la rigenerazione di un'ampia porzione del territorio del Municipio IV, in particolare del quartiere di Ceglie. Il progetto avrà fondi grazie a misure della Regione Puglia.

