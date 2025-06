Altra figuraccia di Fontana il Consiglio di Stato respinge la sospensiva sui valichi montani | resta il divieto di caccia

Un’altra battuta d’arresto per la Regione Lombardia: il Consiglio di Stato ha respinto la sospensiva sul divieto di caccia nei valichi montani, lasciando in vigore la misura almeno fino al 9 ottobre. La questione solleva ancora tensioni tra authority e associazioni venatorie, alimentando il dibattito sulla gestione delle risorse naturali e delle tradizioni locali. Nei prossimi giorni, sarà decisivo capire come evolverà questa intricata vicenda.

Altra figuraccia per la Regione Lombardia. Il Consiglio di Stato – presidente Hadrian Simonetti – ha respinto la richiesta di sospensiva, promossa dal Pirellone e dalle associazione venatorie, della sentenza del Tar che ha imposto il divieto assoluto di caccia lungo 475 valichi montani. Nei fatti il divieto resta in vigore almeno fino al 9 di ottobre, giorno in cui è stata fissata l'udienza di merito per il ricorso. Per migliaia di cacciatori lombardi, dunque, la stagione venatoria (il cui inizio è previsto il 21 settembre) partirà zoppa. A meno che – è la speranza sia delle doppiette sia del centrodestra – il ministro Francesco Lollobrigida non intervenga prima con l'annunciata riforma sulla caccia, aggirando la sentenza dei giudici amministrativi.

