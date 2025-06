Altoforno Firenze sos sindacati | A rischio 20mila lavoratori edili Cassa integrazione oltre i 34 gradi

Firenze si prepara ad affrontare un’estate difficile: con temperature che superano i 34 gradi, i lavoratori edili rischiano di essere ancora più vulnerabili. Le sigle sindacali Filca Cisl, Fillea Cgil e FenealUil hanno scritto al presidente Giani chiedendo l’attivazione dell’ordinanza emergenziale per garantire salute e sicurezza. La preoccupazione cresce, perché senza interventi tempestivi, si mette a rischio il futuro di 20mila lavoratori, già alle prese con cassa integrazione e minacce di chiusure.

Firenze si prepara ad affrontare l’afa, che renderà più difficile muoversi all’esterno e, a maggior ragione, lavorare. Per questo, Filca Cisl, Fillea Cgil e FenealUil, sigle sindacali del comparto edilizia e costruzioni, hanno scritto ieri al presidente della Regione, Eugenio Giani, chiedendo l’attivazione dell’ordinanza per l’emergenza caldo, che prevede particolari accorgimenti per edilizia e il comparto lapideo. Lo steso atto, lo scorso anno, vietò il lavoro con esposizione prolungata dalle 12.30 alle 16 nelle giornate più roventi. Il tema è di stringente attualità perché domani, giornata di codice rosso, sono previste in città temperature fino a 37 gradi e il caldo sarà probabilmente una costante di tutto giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it