Alto Impatto controlli della polizia al Piano | scoperte tre persone irregolari sul territorio nazionale

Le operazioni di controllo intenso della Polizia di Stato ad Ancona continuano a garantire sicurezza e ordine pubblico. Durante un'azione mirata al Piano e nel mercato rionale, sono state identificate 98 persone e scoperte tre irregolari sul territorio nazionale, sottolineando l’efficacia di queste iniziative. Un esempio concreto di come il monitoraggio costante contribuisca a mantenere la tranquillità delle nostre comunità e a contrastare ogni forma di illegalità .

ANCONA – Proseguono i servizi del sabato mattina ad Alto Impatto della Polizia di Stato finalizzati al monitoraggio del territorio, disposti dal Questore Capocasa d'intesta con il Prefetto nelle zone del Piano e nel mercato rionale in Piazza D'armi. Sono state 98 le persone identificate, di cui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Alto Impatto, controlli della polizia al Piano: scoperte tre persone irregolari sul territorio nazionale

In questa notizia si parla di: alto - impatto - polizia - piano

Vasculiti Anca-associate, studio 'alto impatto economico e pochi centri' - Le vasculiti, malattie rare e poco conosciute, presentano un impatto clinico, sociale ed economico significativo, nonostante la loro bassa diffusione.

Ancona, Piano osservato speciale: servizi ad Alto Impatto e prossimità della Polizia di Stato Vai su X

+++ TELESVEVA NOTIZIE – BARI, BLITZ DELLA POLIZIA NELLA CENTRALE SEGRETA DELLA BANDA ARMATA: ARRESTATI 4 UOMINI PRONTI ALL’ASSALTO - LECCE, ALESSANDRO... Vai su Facebook

‘Alto Impatto’ al Piano: continuano i controlli della polizia; Alto Impatto, controlli della polizia al Piano: scoperte tre persone irregolari sul territorio nazionale; Piano osservato speciale: servizi ad Alto Impatto e prossimità della Polizia di Stato.

Alto Impatto della Polizia di Stato, il Piano sotto la lente - Proseguono i servizi ad Alto Impatto disposti dal Questore di Ancona Cesare Capocasa d'intesta con il Prefetto nelle zone del Piano ... Da msn.com

controlli ad alto impatto ad Ancona, scoperti 12 stranieri ospitati in un appartamento in condizioni precarie - Nel quartiere Piano di Ancona, la polizia ha scoperto 12 stranieri ospitati in condizioni igieniche precarie, sanzionato casi di ubriachezza molesta e guida senza cintura, e ordinato l’allontanamento ... gaeta.it scrive

Alto Impatto, polizia al Piano. Identificate 400 persone. Scattano altre denunce - di task force della Polizia di Stato messo in campo nella zona del quartiere Piano dall’inizio dell’anno. Scrive ilrestodelcarlino.it