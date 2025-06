Almeno 60 vittime nel bombardamento di un edificio a Teheran

Una tragedia sconvolge Teheran: almeno 60 civili, tra cui 20 bambini, hanno perso la vita in un bombardamento al complesso residenziale Jamaran. Un attacco che ha devastato una comunità già segnata dalla violenza, lasciando dietro di sé un dramma umano e una crescente tensione internazionale. La speranza ora è di capire le ragioni di questa tragedia e di fermare ulteriori perdite innocenti.

Una sessantina di civili iraniani sarebbero rimasti uccisi in un attacco israeliano al complesso residenziale Jamaran a Teheran. Tra le vittime, 20 bambini; finora sono stati recuperati 10 corpi.

