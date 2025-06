Almeno 10 bombe atomiche | il dossier segreto che ha scatenato la guerra tra Israele e Iran

Una rivelazione scioccante che mette in allarme la stabilità della regione: secondo l’intelligence israeliana, in meno di sei mesi l’Iran potrebbe possedere almeno 10 bombe atomiche e più di 2.000 missili pronti a essere lanciati contro Israele e altri bersagli. Un dossier segreto che ha contribuito ad alimentare le tensioni e scatenare il conflitto attuale. Ma cosa c’è dietro questa minaccia? Scopriamolo insieme.

"Secondo l'intelligence israeliana in meno di sei mesi l'Iran avrebbe potuto disporre di 10 bombe atomiche, e di oltre 2000 missili per poterle lanciare, verso Israele e non solo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'audizione delle commissioni congiunte Esteri e. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Almeno 10 bombe atomiche": il dossier segreto che ha scatenato la guerra tra Israele e Iran

In questa notizia si parla di: bombe - atomiche - israele - iran

Alberto Angela ci conduce nei luoghi del dolore, dove nell’agosto 1945 sono state sganciate due bombe atomiche - Questa sera, alle 21.30 su Rai 1, Alberto Angela ci porta in un viaggio emozionante e toccante verso Hiroshima e Nagasaki, luoghi simbolo di una delle tragedie più devastanti della storia umana.

L'#Iran "poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi". L'audizione di #Tajani sull'attacco di #Israele https://iltempo.it/esteri/2025/06/14/news/iran-armi-nucleari-10-bombe-atomiche-allarme-intelligence-israele-audizione-difesa-tajani-42981484/… Vai su X

Israele ha lanciato un vasto attacco contro l'Iran: nella notte 200 caccia hanno scaricato oltre 300 bombe su obiettivi militari e legati al programma nucleare, danneggiando il sito di Natanz e uccidendo almeno sei scienziati oltre a decapitare i vertici della difes Vai su Facebook

Guerra in Medio Oriente, l’Iran è davvero vicino a fabbricare la bomba atomica?; I missili di Israele sull’Iran: è guerra. «Apriremo le porte dell'inferno»; Raffiche di missili iraniani contro Israele. Aerei israeliani attaccano base militare a Zanjan - Idf: Distrutto sito per l'uranio arricchito a Isfahan. Finora attaccati più di 400 obiettivi in Iran.

L'Iran "poteva avere 10 bombe atomiche in sei mesi". Tajani sull'attacco di Israele - L'operazione militare israeliana contro l'Iran "appare destinata a durare diversi giorni, se non settimane". Si legge su iltempo.it

Israele-Iran, Tajani: “Teheran non può dotarsi della bomba atomica” - Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato in audizione davanti alle commissioni Affari esteri di Camera e Senato in ... Scrive msn.com

Israele-Iran, Tajani in audizione: "Teheran non può avere una bomba atomica" - Il monito del ministro degli Esteri: "Di fronte a una minaccia esistenziale, Israele ha il sacrosanto diritto di difendere i propri cittadini" ... msn.com scrive